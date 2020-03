C'est presque sérieux : L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! sur Auvio

En ce mardi, la sémillante équipe autour de WALID et Raoul REYERS commente (voire réinterprète) l'actu du jour en direct et en studio : Matthieu PELTIER, Michael ALBAS et Gaetan DELFERIÈRE !



Avec les titres improbables que vous aviez peut-être manqués (mais n'était-ce pas pour un mieux ?), le jeu de la Une du jour, de l'impro, une Colle du fan et des chroniques qui ne risquent pas de manquer de piquant !



Sans oublier le presque plan langue de Raoul REYERS qui vous permettra peut-ête de remporter le roman "Soeur" d'Abel Quentin, Prix Première 2020, ainsi qu'une gourde aux couleurs de l'émission !

Casting et équipe Animateur Walid Émission C'est presque sérieux