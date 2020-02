C'est presque sérieux : L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! sur Auvio

En ce lundi 17 février, ils bouillent d'impatience ! Ils passent l'actu à la moulinette et vous la livrent à chaud en direct et en studio, avec WALID et Raoul REYERS : Catherine RONVAUX, Corentin CANDI et Edgar SZOC !



Avec le jeu de la "fake news", les titres que vous aviez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux), et l' "à peu presque" de l'actu !



Sans oublier le fameux "plan langue" de Raoul afin de remporter le jeu dément d'aimants "KLUSTER" offert par Geronimo Games, ainsi que LA gourde C'est Presque sérieux, d'un magnifique bleu métallisé au logo réalisé par Fred Jannin himself !

Casting et équipe Animateur Walid Émission C'est presque sérieux