C'est presque sérieux : L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! sur Auvio

En ce mercredi ils passent l'actu à la moulinette et vous la livrent à chaud en direct et en studio, avec WALID et Raoul REYERS : Gilles DAL, Fred JANNIN et salvatore DI BENNARDO !



Avec le jeu de la "fake news", les titres que vous aviez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux), et l' "à peu presque" de l'actu !



Sans oublier le fameux "plan langue" de Raoul afin de remporter le jeu d'ambiance "Fou ! Fou ! Fou !" offert par Asmodee (et qui porte redoutablement bien son nom)



Rire de tout, avec VOUS !

Casting et équipe Animateur Walid