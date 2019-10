C'est presque sérieux : L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! sur Auvio

En ce jeudi ils passent l'actu à la moulinette et vous la livrent à chaud en direct et en studio, avec WALID et Raoul REYERS : Catherine RONVAUX, Gilles DAL et Juan D'OULTREMONT !



Avec le jeu de la "fake news", les titres que vous aviez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux), et l' "à peu presque" de l'actu !



Sans oublier le fameux "plan langue" de Raoul afin de remporter "Buzzer F*cker", un Jeu d'ambiance déjanté autour des mots offert par le Droit de Perdre et Geronimo Games !



Un invité Presque Sérieux : UN FAUX GRAPHISTE, le petit génie du détournement tous azimuts. Le principe de son travail ? Prendre de vieilles images libres de droits (depuis sa mésaventure face à Moulinsart il se cantonne à ces dessins), les scanner et réagencer, pour ensuite réécrire totalement les dialogues afin de créer des aventures originales et accessoirement désopilantes. Il sera en studio avec son "Guide pratique, ludique et illustré de l'effondrement"!



