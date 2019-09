C'est presque sérieux : L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! sur Auvio

En ce mardi ils "déconnent" les infos du jour en direct et en studio, avec WALID et Raoul REYERS : Catherine RONVAUX, Edgar SZOC et Juan D'OULTREMONT !



Avec le jeu de la "fake news", les titres que vous aviez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux), et l' "à peu presque" de l'actu !



Sans oublier le fameux "plan langue" de Raoul afin de remporter Le roman graphique "Malaterre", de l'auteur et dessinateur Pierre-Henri Gomont édité chez Dargaud (qui a remporté ce week-end la 3ème édition du Prix Première du roman graphique) rehaussé d'un pack rempli de goodies aux couleurs de La Première (bleu donc ;))



L'invitée Presque sérieuse : JOELLE MORANE pour « Kids On Stage ». Une comédie musicale explosive, plein d'entrain, d'humour et d'espoir.

Au Cirque Royal de Bruxelles le 17 novembre 2019 à 17h .

Avec les talents vus dans "the Voice Kids France" accompagnés par les jeunes talents du Ballet Joëlle Morane.

Les bénéfices seront versés à L'Association Sauvez mon Enfant

