C'est presque sérieux - L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! -...

C'est Presque Sérieux, même en été !



En ce 2 juillet c'est toujours un rayon de soleil dans la radio de 16h à 17h30, ils commentent pour vous l'actu "à chaud" avec WALID et Raoul REYERS en direct et en studio : Céline SCOYER, Michael ALBAS et Raphael CHARLIER !



Avec bien sûr une presque star du jour, un 'Qu'a dit ?' des plus équivoques, un détour dans l'Histoire, et un florilège de titres que vous avez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux)... quel programme mes amis !



Sans oublier le fameux 'plan langues' de Raoul afin de remporter le jeu "NONSENSE LOVE" offert par Asmodee et les éditions du Hibou. Un jeu idéal pour rire des situations amoureuses vécues ou à vivre !

