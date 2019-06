C'est presque sérieux - L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! -...

En ce jeudi ils décortiquent à leur sauce les infos du jour, belges et mondiales, avec WALID et Raoul REYERS en direct et en studio : Christophe BOURDON, Edgar SZOC et Corentin CANDI !



Avec bien sûr une presque star du jour, un 'Qu'a dit ?' des plus équivoques, un détour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay, et un florilège de titres que vous avez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux)... quel programme mes amis !



Sans oublier le fameux 'plan langues' de Raoul afin de remporter le jeu de société "Wingspan" ("envergure des ailes" en français), un jeu de société permettant de connaître les oiseaux, offert par Asmodee ! LE jeu attendu de ce début d'été !



Deux invités Presque Sérieux : IGOR et GRICHKA BOGDANOV pour leur nouveau livre "L'équation Dieu" (Grasset)

Casting et équipe Animateur Walid