C'est presque sérieux - L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! -...

En ce mercredi ils décortiquent à leur sauce les infos du jour, belges et mondiales, avec WALID et Raoul REYERS en direct et en studio : Aurore VAN DE WINKEL, Fred JANNIN et Gilles DAL.

Et même Eric LOZE pour une séquence archives consacrée... aux musiques des Snuls!



Avec bien sûr une presque star du jour, un 'Qu'a dit ?' des plus équivoques, et un florilège de titres que vous avez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux)... quel programme mes amis !



Sans oublier le fameux 'plan langues' de Raoul afin de remporter le jeu de société "Wingspan" ("envergure des ailes" en français), un jeu de société permettant de connaître les oiseaux, offert par Asmodee ! LE jeu attendu de ce début d'été !

