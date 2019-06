C'est presque sérieux - L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! -...

En ce mercredi ils "déconnent" les infos du jour, belges et mondiales, avec WALID et Raoul REYERS en direct et en studio : Gilles DAL, Fred JANNIN et Pierre SCHEURETTE !



Avec bien sûr une presque star du jour, un 'Qu'a dit ?' des plus équivoques, un détour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay, et un florilège de titres que vous avez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux)... quel programme mes amis !



Sans oublier le fameux 'plan langues' de Raoul afin de remporter un roman pour ado paru aux éditions MIJADE !

