C'est presque sérieux - 29/04/2019

En ce lundi ils revisitent les infos du jour, belges et mondiales, avec WALID et Raoul REYERS en direct et en studio : Edgar SZOC, Corentin CANDI et Gilles DAL ! Avec bien sûr une presque star du jour, un 'Qu'a dit ?' des plus équivoques, un détour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay, et un florilège de titres que vous avez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux)... quel programme mes amis ! Un invité Presque Sérieux : MANZA. Rappeur, slameur, auteur, grapheur et animateur d'atelier d'écriture, à l'occasion des 30 ans de carrière de Manza au service de la culture en général et de la culture hip-hop en particulier, partez à la découverte de son univers pendant une journée ! Le 30 avril à l'Espace Magh (Rue du Poinçon, 17 à 1000 Bruxelles) Sans oublier le fameux 'plan langues' de Raoul afin de remporter le livre « 1749 Miles » de Fabienne Blanchut (éditions De Plaines en Vallées) - lauréate 2019 du Prix Première Victor du Livre Jeunesse ! « 1749 Miles » est l'histoire d'une amitié profonde entre un adolescent et un chimpanzé sur fond de conquête spatiale...