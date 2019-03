C'est Presque Sérieux - 19/03/2019

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! En ce mardi ils "déconnent" les infos du jour avec WALID et Raoul REYERS en direct et en studio : Christelle DELBROUCK, Raphael CHARLIER et Matthieu PELTIER. Avec bien sûr une presque star du jour, un 'Qu'a dit' des plus équivoques, un détour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay, et un florilège de titres que vous avez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux)... quel programme mes amis ! Sans oublier le fameux 'plan langues' de Raoul afin de remporter deux places pour la pièce "L'abattage rituel de George Mastromas" mise en scène par Jasmina Douieb à découvrir au Théâtre de Poche jusqu'au 6 avril... Publicité Avec bien sûr une presque star du jour, un 'Qu'a dit' des plus équivoques, un détour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay, et un florilège de titres que vous avez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux)... quel programme mes amis ! Sans oublier le fameux 'plan langues' de Raoul afin de remporter des places pour le match Belgique/Russie de ce 21 mars au stade Roi Baudoin ! Nos Diables tenteront d'obtenir leur place pour le Championnat d'Europe. Si vous ne remportez pas de place pour aller les encourager, sachez que le match sera retransmis sur La Une en direct dès 20h20, commenté par Rodrigo BEENKENS et Philippe ALBERT.