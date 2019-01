C'est presque sérieux - 11/01/2019

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! En ce dernier jour de la semaine ils "déconnent" les infos belges et mondiales à leur sauce avec WALID et Raoul REYERS en direct et en studio : Jean-Jacques JESPERS, Raphael CHARLIER et Manu DI PIETRO ! Avec bien sûr une presque star du jour, un 'Qu'a dit' des plus équivoques, un détour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay, et un florilège de titres que vous avez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux)... quel programme mes amis ! Sans oublier le fameux 'plan langues' de Raoul afin de remporter le jeu UBANGO (Filosofia). Avec bien sûr une presque star du jour, un 'Qu'a dit' des plus équivoques, un détour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay, et un florilège de titres que vous avez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux)... quel programme mes amis ! Sans oublier le fameux 'plan langues' de Raoul afin de remporter le jeu COLORPOP (Gigamic). Et 2 invités Presque Sérieux : RICHARD RUBEN et SAM TOUZANI pour le spectacle "En chanté !" Du 30 janvier au 16 février 2019 à l'Espace Magh - Bruxelles Samedi 23 mars 2019 Salle Chez Nous - Ellezelles Jeudi 16 mai 2019 Centre Culturel - Uccle