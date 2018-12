C'est presque sérieux - 21/12/2018

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Une semaine un peu spéciale puisque c'est la dernière de cette année 2018, avec une presque rétrospective des événements écoulés, et un clin d'oeil appuyé à l'opération Viva For Life, qui comme chaque année vous invite à être généreux afin de lutter contre la pauvreté infantile. En ce jeudi ils revisitent et commentent les infos belges et mondiales de l'année avec WALID et Raoul REYERS en studio : Michael ALBAS (le mariage de l'année, Meghan et Harry), David WATHELET (le football gate) et Edgar SZOC (Cambridge analytica) ! Avec bien sûr un 'qui a dit' des plus équivoques, un florilège de titres que vous avez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux), et en star toute la semaine des asbl qui ont bénéficié de l'aide concrète de Viva For Life... quel programme mes amis ! Sans oublier le fameux 'plan langues' afin de remporter le jeu PLANET offert par Blue Orange & Geronimo Games. Et un invité Presque sérieux : JEAN-LUC FONCK pour "Les carabistouilles", le 15ème album studio de STTELLLA (dont une partie des bénéfices sera reversée à Viva For Life)