C'est presque sérieux - 14/11/2018

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Presque sérieusement avec WALID et Raoul REYERS en ce mercredi pour revisiter les infos du jour à leur sauce : Michael Albas, Céline Scoyer, Christophe Bourdon et Raoul Reyers Avec bien sûr une presque star du jour, un 'qui a dit' des plus équivoques, le journal des mauvaises nouvelles et un florilège de titres que vous avez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux)... Sans oublier le fameux 'plan langues' de Raoul afin de remporter le jeu collaboratif accessible dès 3 ans "HAPPY BUNNY" (Geronimo Games et Blue orange). Et une invité Presque Sérieuse : CLÉMENTINE CÉLARIÉ, qui sera sur scène avec Aurélien Recoing pour "SUR LA ROUTE DE MADISON" (à Liège, Charleroi et Namur en janvier 2019)