C'est presque sérieux - 13/11/2018

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Presque sérieusement avec WALID et Raoul REYERS en ce mardi pour revisiter les infos du jour à leur sauce : Marie-Eglantine PETIT, Edgar SZOC et Matthieu PELTIER. Avec une presque star du jour, un 'qui a dit' des plus équivoques et un (re)tour dans l'Histoire, et bien sûr le journal des mauvaises nouvelles et un florilège de titres que vous avez ratés (et c'était peut-être pour un mieux)... quel programme mes amis ! Sans oublier le fameux 'plan langues' de Raoul afin de remporter le jeu collaboratif accessible dès 3 ans "HAPPY BUNNY" (Geronimo Games et Blue orange).