C'est presque sérieux - 09/11/2018

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! En ce dernier jour de la semaine ils revisitent et commentent les infos belges et mondiales avec WALID et Raoul REYERS : Charlotte DEKOKER (pour l'affaire Delphine Boel), Raphaël CHARLIER (pour parler de ce qui ne fait pas l'actu), et david WATHELET des Niouzz (qui a demandé aux enfants de dire ce qu'ils savaient de la guerre 14-18). Avec une presque star du jour, un 'qui a dit' des plus équivoques et un (re)tour dans l'Histoire, et bien sûr le journal des mauvaises nouvelles et un florilège de titres que vous avez ratés (et c'était peut-être pour un mieux finalement)... quel programme mes amis ! Sans oublier le fameux 'plan langues' de Raoul afin de gagnerle tout nouveau jeu offert par Repos Prod et Asmodee : "JUST ONE", un jeu collaboratif délirant, durant lequel il faut faire deviner un mot sur base d'indices... mais attention, sans doublon !