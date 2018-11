C'est presque sérieux - 06/11/2018

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Presque sérieusement avec WALID et Raoul REYERS en ce mardi pour revisiter les infos du jour à leur sauce : Catherine RONVAUX, Aurore VAN DE WINKEL et Matthieu PELTIER. Avec bien sûr une presque star du jour, un 'qui a dit' des plus équivoques, le journal des mauvaises nouvelles et un florilège de titres que vous avez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux)... Un invité Presque Sérieux : ERIC ANTOINE qui est en tournée avec un "BEST OF" de ses meilleures illusions avec toujours autant d'humour et de folie ! A voir le 18 janvier 2019 à Forest National. Sans oublier le fameux 'plan langues' de Raoul afin de gagner le tout nouveau jeu offert par Repos Prod et Asmodee : "JUST ONE", un jeu collaboratif délirant, durant lequel il faut faire deviner un mot sur base d'indices... mais attention, sans doublon !