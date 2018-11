C'est presque sérieux - 01/11/2018

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! En ce jour férié l'actu ne s'arrête pas, l'équipe non plus, émission spéciale de 2h avec WALID, Raoul REYERS mais aussi : Gilles DAL, Merlin BROHEZ et Paul MOSSERAY. Avec une presque star du jour, un 'qui a dit' des plus équivoques et un (re)tour dans l'Histoire, et bien sûr le journal des mauvaises nouvelles et un florilège de titres que vous avez ratés (et c'était peut-être pour un mieux finalement)... quel programme mes amis ! Sans oublier le fameux 'plan langues' de Raoul afin de gagner des albums jeunesse estampillés "Halloween" offerts par les éditions Mijade. C'est Presque Sérieux, 16h-18h, ne quittez pas l'écoute ;)