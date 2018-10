C'est presque sérieux - 16/10/2018

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Presque sérieusement avec WALID et Raoul REYERS en ce mardi pour servir l'actu à leur sauce : Aurore VAN DE WINKEL, Christophe BOURDON et Matthieu PELTIER. Où il sera question de faire des enfants, d'élections communales et de don d'organes. Avec bien sûr une presque star du jour, un 'qui a dit' des plus équivoques et un (re)tour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay, ainsi qu'un journal des mauvaises nouvelles... quel programme mes amis Sans oublier le fameux plan langues afin de gagner des places pour le Festival International du Rire de Liège.