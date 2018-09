C'est presque sérieux - 21/09/2018

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Presque sérieusement avec WALID et Raoul REYERS en ce dernier jour de la semaine pour servir l'actu à leur sauce : Charlotte DEKOKER, PREZY et Michael ALBAS. Avec bien sûr une presque star du jour, un 'qui a dit' des plus équivoques et un (re)tour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay, ainsi qu'un journal des mauvaises nouvelles... quel programme mes amis ! Sans oublier le fameux plan langues afin de gagner le roman graphique "Petite Maman" par Halim (éd. Dargaud) un récit poignant sur la maltraitance infantile, qui vient de remporter le Prix Première du Roman Graphique 2018 !