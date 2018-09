C'est presque sérieux - Avec Jean Van Hamme et Christophe Simon pour la BD "Kivu" (Lombard) -...

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Ils sont Presque Sérieux ce mardi autour de WALID et Raoul REYERS "déconner" l'actu : Aurore VAN DE WINKEL, Edgar SZOC et Matthieu PELTIER... Avec bien sûr une presque star du jour, un 'qui a dit' des plus équivoques, mais également... Un invité Presque Sérieux : JEAN VAN HAMME ! Qui met son talent et sa notoriété de scénariste de fiction au service du chirurgien Guy-Bernard Cadière et du Dr Denis Mukwege, surnommé L'Homme qui répare les femmes et fondateur de la clinique de Panzi. Une fiction documentaire pour dénoncer les massacres perpétrés depuis des années pour le contrôle des richesses minières de la région du Kivu. KIVU, Pour déchirer l'empire du silence, une bande dessinée signée Jean VAN HAMME et Christophe SIMON (Lombard) Sans oublier le fameux plan langues afin de gagner le roman graphique "Petite Maman" par Halim (éd. Dargaud) un récit poignant sur la maltraitance infantile, qui vient de remporter le Prix Première du Roman Graphique 2018 !