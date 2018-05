C'est presque sérieux - 23/05/2018

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Autour de WALID et Raoul REYERS en ce mercredi, pour "déconner" les infos du jour et livrer leurs humeurs : Aurore VAN DE WINKEL, Eric DE STAERCKE et David WATHELET des Niouzz ! Avec bien sûr un titre de presse à réinventer, une presque star du jour, un 'qui a dit' des plus équivoques et un petit (re)tour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay, ainsi qu'un journal des mauvaises nouvelles... quel programme mes amis ! Sans oublier le fameux plan langues afin de remporter le jeu le jeu drôle, tendu et rapide "ATTACK OF THE JELLY MONSTER" (offert par Libellud et Asmodee).