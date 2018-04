C'est presque sérieux - Invité : José Van Dam - 27/04/2018

Autour de WALID et Raoul REYERS en ce vendredi, pour décortiquer les infos du jour et livrer leurs humeurs : Charlotte DEKOKER, Cindya IZZARELLI et Corentin CANDI. Un invité Presque Sérieux : JOSÉ VAN DAM - Dans son nouveau disque "Chansons d'automnes" le baryton-basse José Van Dam offre une escapade dans le répertoire de la chanson française, accompagné du contrebassiste de jazz Jean-Louis Rassinfosse et du pianiste Jean-Philippe Collard-Neven. Avec bien sûr un titre de presse à réinventer, une presque star du jour, un 'qui a dit' des plus équivoques et un petit (re)tour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay, ainsi qu'un journal des mauvaises nouvelles... quel programme mes amis ! Sans oublier le fameux plan langues à la sauce Raoul afin de remporterle jeu de société "TIMELINE" (Asmodée) et des entrées au PASS -Parc d'Aventures Scientifiques- de Frameries !