C'est Presque sérieux - 30/03/2018

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Ils décortiquent les infos du jour et livrent leurs humeurs, autour de WALID en direct et en studio en ce vendredi : Charlotte dEKEKER, Christophe BOURDON, Fred JANNIN et Raoul REYERS ! Il sera question (entre autres) du RER, d'un magazine du rikiki, de journalisme, de prise d'otages, d'un journal des bonnes nouvelles... mais aussi un plan langues version Raoul afin de remporter des livres parus aux éditions MIJADE ! Avec bien sûr un titre de presse à réinventer, une presque star du jour, un qui a dit des plus équivoques et Un jour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay, et de journal des mauvaisses nouvelles... Branchez-vous dès 16h !