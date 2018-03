C'est presque sérieux - 22/03/2018

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Ils décortiquent les infos du jour et livrent leurs humeurs, autour de WALID en direct et en studio en ce jeudi : Raoul REYERS et ses mauvauses nouvelles et titres improbables Gilles DAL - la réélection de Vladimir Poutine Gaëtan DELFERIÈRE - Mon royaume pour le prince Laurent ! Olivier FRAIPONT - a regardé la TV (pour nous éviter de le faire) L'invité Presque Sérieux : MICHEL BOUJENAH ! Il sera le 13/09 à 19h au Waterlol festival pour présenter "Ma vie rêvée" Avec bien sûr un titre de presse à réinventer, une presque star du jour, un qui a dit des plus équivoques pour remporter le jeu Jungle Speed... Branchez-vous dès 16h !