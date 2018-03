C'est presque sérieux - 21/03/2018

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Ils décortiquent les infos du jour et livrent leurs humeurs, autour de WALID en direct et en studio en ce mercredi : Jean-Jacques JESPERS, David WATHELET des Niouzz, Edgar SZOC et Raoul REYERS ! Il sera question (entre autres) de ce qu'il y a dans nos assiettes revu et corrigé par les enfants, d'un journal des bonnes nouvelles... mais aussi un plan langues version raoul afin de remporter le jeu JUNGLE SPEED ! Avec bien sûr un titre de presse à réinventer, une presque star du jour, un qui a dit des plus équivoques et Un jour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay, et de journal des mauvaisses nouvelles... Branchez-vous dès 16h !