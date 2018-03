C'est presque sérieux - 20/03/2018

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Ils décortiquent et réinterprètent les infos du jour, autour de WALID en direct et en studio en ce mardi : Aurore VAN DE WINKEL, Matthieu PELTIER, Michael ALBAS et Raoul REYERS ! Il sera question (entre autres, mais pas que!) de météo, de philo, de rumeurs, de séries et de titres de presse étonnants... mais aussi un plan langues version raoul afin de remporter le jeu JUNGLE SPEED ! Avec bien sûr un titre de presse à réinventer, une presque star du jour, un qui a dit des plus équivoques et Un jour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay, et de journal des mauvaisses nouvelles... Branchez-vous dès 16h !