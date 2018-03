C'est presque sérieux - 06/03/2018

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Autour de WALID en direct et en studio ce mardi : Paul Mosseray - Des cours d'auto-défense contre les abus sexuels dans les écoles primaires Aurore van de Winkel - des rats trouvés dans la nourriture Jean-Jacques Jespers - le Journal des Bonnes Nouvelles Avec aussi bien sûr un titre de presse à réinventer, une presque star du jour, un qui a dit des plus équivoques et un jour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay... Branchez-vous dès 16h !