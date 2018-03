L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Autour de WALID en ce lundi 05/03 Catherine Ronvaux - Weekend sportif 100 % féminin Edgar Szoc - No billag Gaëtan Delferrière - Vafanculo Day Avec aussi bien sûr un titre de presse à réinventer, une presque star du jour, un qui a dit des plus équivoques et un jour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay... Branchez-vous dès 16h !