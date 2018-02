C'est presque sérieux - Avec Fred Jannin, Gilles Dal, Olivier Fraipont et Raoul Reyers - 22/02/2018

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Autour de WALID en ce jeudi : Gilles Dal, Olivier Fraipont, Fred Jannin et Raoul Reyers (ses mauvaises nouvelles et titres impobables), il sera question de plongée dans l'intimité d'un couple, de perles de sagesse, de chronique judiciaire, de vortex polaire, mais pas uniquement ! Avec aussi bien sûr un titre de presse à réinventer, une presque star du jour, un qui a dit des plus équivoques avec un presque plan langue pour espérer y participer, et un tour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay... Branchez-vous dès 16h !