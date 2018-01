En ce mercredi, le credo de WALID est toujours le même : l'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! En direct et en studio, pour commenter les infos du jour, belges et mondiales : Raoul Reyers et ses titres improbables ! Marc Danval - LOUIS ARMSTRONG Céline Scoyer - Que retient-on de nos cours de Religion ? Edgar Szoc - Charles Michel va-t-il rentrer de Moscou? Branchez-vous dès 16h ! ;)