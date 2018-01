En ce mardi, le credo de WALID est toujours le même : l'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! En direct et en studio, pour commenter les infos du jour, belges et mondiales : Raoul Reyers et ses titres improbables ! Patrick Michel - les déchets nucléaires Michael Albas - Jean-Pierre Lutgen, nouvelle idole de la Wallonie Matthieu Peltier - La philo pour de l'argent