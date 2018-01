C'est presque sérieux - 26/01/2018

En ce vendredi, le credo de WALID est toujours le même : l'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! En direct et en studio, pour commenter les infos du jour, belges et mondiales : Raoul Reyers et ses titres improbables ! Christophe Bourdon - Les visites domiciliaires Edgar Szoc - le procès de "Jawad le logeur" Jean-Jacques Jespers - et son indispensable 'Journal des Bonnes Nouvelles' Un einvitée Presque sérieuse : CÉCILE DJUNGA, pour son one woman show "Presque célèbre¿ -> Du 23 au 27 janvier 2018 à 20h30 au Cali Club de Drogenbos (Uccle) -> Du 29 janvier au 2 février 2018 à 20h30 au Petit Théâtre Mercelis (Ixelles) Infos et réservations : www.ceciledjunga.com Branchez-vous dès 16h ! ;)