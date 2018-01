C'est presque sérieux - 08/01/2018

En 2018, le credo de WALID sera toujours le même : l'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! En direct et en studio, pour commenter les infos du jour, belges et mondiales : Aurore Van de Winkel - Les scams Christelle Delbouck - l'obsolescence programmée Raoul Reyers et ses titres improbables ! Michael Albas - Un portrait de notre invité presque sérieux... ROCH VOISINE ! L'auteur-compositeur-interpre`te sera en direct et en studio pour parler de son nouvel album "DEVANT NOUS" et de sa tournée Le 13 février 2018 à Forest National Le 14 février au Forum de Liège www.rochvoisine.com