Durant cette semaine de Pâques C'est Presque sérieux est en mode BEST OF !



La crème de la crème de l'actu pimentée à la sauce de WALID, Raoul REYERS et toute la bande de chroniqueurs, pour accompagner votre fin de journée, même pendant les vanaces, de 16h à 17h30.



Retour mardi 23 avril en direct et en studio !

Casting et équipe Animateur Fanny CUISSET