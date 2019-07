C'est presque sérieux 090719 - 09/07/2019

Les titres Catastrophe sur le tournage des «Marseillais vs le reste du Monde 4»: la villa des candidats prend feu, le tournage est interrompu…Les candidats et l’équipe de production sont sains et saufs. Tout le monde va bien. Ils ont été transférés dans un hôtel. Verbalisé pour avoir mis sa bouée licorne sur le toit de sa voiture…Les gendarmes ne s’attendaient pas à ce contrôle un peu particulier. Ce vendredi, sur la commune de Cavalaire-sur-Mer, une patrouille a arrêté un automobiliste qui transportait sur son toit… Une immense bouée licorne, gonflée. Un patron de bistrot se met à poil pour protester contre Trip Advisor et l'hypocrisie des notations permanentes … Jean-Jacques Samoy est patron de bistro, le Java, à Saint Malo, le café du coin d'en bas de la rue du bout de la ville d'en face du port et il en a assez de se faire juger par vos Trip Advisor, vos commentaires de merde la nuit parce que vous n'avez pas les couilles de juste établir une communication