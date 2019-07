C'est presque sérieux 080719 - 08/07/2019

EL'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Émission du 08/07 - 16:00 C'est Presque Sérieux, même en été ! En ce 8 juillet c'est toujours un rayon de soleil dans la radio de 16h à 17h30, ils commentent pour vous l'actu "à chaud" avec WALID et Raoul REYERS en direct et en studio : Aurore VAN DE WINKEL, Edgar SZOC et Salvatore DI BENNARDO ! Avec bien sûr une presque star du jour, un 'Qu'a dit ?' des plus équivoques, un détour dans l'Histoire, et un florilège de titres que vous avez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux)... quel programme mes amis ! Sans oublier le fameux 'plan langues' de Raoul afin de remporter Des entrées "famille-2 adultes + 2 enfants-" pour 4 musées bruxellois !! 1. L'Atomium 2. L'Adam Museum - le musée du Design (au Heyzel) 3. Mini-Europe 4. L'expo ¿Ours et nounours¿ au Museum des sciences naturelles !