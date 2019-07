C'est presque sérieux 020719 - 02/07/2019

Elle dérape complètement lors de son enterrement de vie de jeune fille ! (VIDÉO) Par ohmymag.com1 min Afficher l'original Elle était sur le point de se marier mais lors de son enterrement de vie de jeune fille, tout ne s'est pas passé comme prévu. Ou du moins, du point de vue de son mari... Emma Alicia Paz Alaya est une jeune femme mexicaine, qui s'apprêtait à se marier avec l'homme de sa vie. Comme le veux la tradition, les époux doivent passer un moment chacun de leur côté. Le but ? Célébrer leur dernier jour en tant que jeune garçon et jeune fille non mariés. Une tradition qui veut que durant cette soirée, les futurs mariés se libèrent une dernière fois avant de se dire oui, vivant ainsi, les derniers instants de "célibat". Entourés de leurs amis, chacun profite que cela soit en faisant la fête, des activités ou des gages insolites. Vous connaissez le film "Very Bad Trip" ? Si c'est le cas, vous voyez exactement de quoi on parle. Pour les autres, évitez de laisser regarder votre fiancé cette trilogie. Pour en revenir à Emma, cet EVJ est allé un peu trop loin. Elle s'est laissée aller beaucoup trop loin... Tout se serait passé sans le moindre problème si la vidéo n'avait pas été diffusé sur internet par une personne présente lors de cet évènement. Il y en a un qui n'a pas du être content ... On vous laisse découvrir la vidéo d'Emma, juste au-dessus !