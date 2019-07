C'est presque sérieux 01/07/2019 - 01/07/2019

20% des personnes ne se lèvent pas sous la douche. Et vous? Par Albertopotins.net1 minute Afficher l'original Un sondage récent a révélé que 20% des personnes ne sont jamais parties du corps. Découvrez laquelle. Il y a des questions majeures et ultimement inutiles qui suscitent un vif débat. Ainsi, dans un sondage réalisé sur Twitter, on a demandé aux internautes s'ils se lavaient les jambes sous la douche . Vif débat sur Internet Le résultat a été étonnant! En effet, sur 850.000 personnes, 20% ont avoué ne pas se laver les membres inférieurs et les pieds . Ces 170.000 personnes ont estimé qu'il était inutile de se laver en dessous des parties intimes et qu'il passait d'une perte de temps. Parmi ceux qui ne se lèvent pas, certains ont déclaré: Nous n'avons pas besoin de nous dégourdir les jambes avant de se laver du haut du corps et que l'eau savonneuse s'écoule. Les douches quotidiennes sont passées aux zones qui ont beaucoup transpiré comme les aisselles, l'entrejambe ou le cul. Vous n'avez pas besoin de vous, frère de tête aux pieds. C'est une perte de temps et c'est mauvais pour votre peau. Selon 20 minutes , un tel succès a étonné l'auteur de la question. Il a déclaré sur Twitter: Mes jambes font partie de la routine dans la salle de bain, mais je ne veux pas inciter les personnes qui ne font pas pour diverses raisons. Je voulais seulement que cela reste un sujet de conversation amusant et frivole. Et vous? Vous lavez-vous les jambes?