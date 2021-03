C'est dans la tête : Le stress post-traumatique sur Auvio

Dernier épisode déjà, pour votre mini-série C’est dans la tête, avec laquelle on explore les maladies mentales au travers d’un témoignage fort. On a choisi ce mercredi de vous parler du stress post-traumatique. C’est probablement la seule maladie mentale dont on peut vraiment guérir. Jonathan Rémy et Marie Vancutsem se sont rendus à la Renouée, l’hôpital psychiatrique de jour de la Clinique de la Forêt de Soignes. C’est là qu’ils ont rencontré Patricia.