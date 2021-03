C'est dans la tête : La dépression sur Auvio

C’est dans la tête, votre série du mercredi qui explore les maladies mentales… Chaque semaine, au travers d’un témoignage fort, on tente de mieux comprendre une pathologie. Marie Vancutsem et Jonathan Rémy se sont rendus à la Renouée, c’est l’hôpital de jour de la clinique de la forêt de soignes. Là, les patients viennent un ou plusieurs jours par semaine, ils participent à des activités et se reconstruisent petit à petit. Ce matin, focus sur une maladie souvent mal comprise, un terme un peu fourre-tout… la dépression.