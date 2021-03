C'est dans la tête : La schizophrénie sur Auvio

Votre série C’est dans la tête, comme chaque mercredi. On explore une maladie mentale au travers d’un témoignage fort et du regard d’un soignant… Ce matin, focus sur une pathologie méconnue, qui charrie beaucoup de clichés… La schizophrénie. A classer parmi les psychoses, c’est une maladie chronique qui coupe le patient ou la patiente de la réalité. Marie Vancutsem et Jonathan Rémy se sont rendus à la Renouée, l’hôpital de jour de la Clinique de la Forêt de Soignes.