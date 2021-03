C'est dans la tête : Addictions & dépendances sur Auvio

Votre série du mercredi, ça s’appelle C’est dans la tête, et on vous parle de santé mentale… Le domaine est mal-connu et charrie beaucoup de préjugés. On tente de mieux comprendre, chaque semaine, une maladie mentale… avec un témoignage fort, et le regard d’un soignant. Marie Vancutsem et Jonathan Rémy se sont rendus à l’hôpital psychiatrique de jour de la Forêt de Soignes. Là-bas, les patients viennent une ou plusieurs fois par semaine pour s’occuper, rencontrer d’autres patients, se reconstruire une vie sociale. Cette semaine, on parle de l’addiction. Et plus précisément de la dépendance à l’alcool.