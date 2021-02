Drôles de fêtes : La bipolarité sur Auvio

C’est une nouvelle série que l’on vous propose le mercredi ! Son nom : « C’est dans la tête ». On va vous parler de santé mentale, sujet qui s’invite bcp dans l’actualité ces dernières semaines... Un domaine un peu tabou pourtant, qui draine une foule de préjugés. D’où le titre de la série, d’ailleurs : on dit souvent aux personnes qui souffrent d’une maladie mentale « secoue-toi, c’est dans ta tête ! ». Or les maladies mentales, si on ne les « voit » pas, ont un impact énorme sur la vie de ceux et celles qui en souffrent et sur leur entourage. On vous propose, durant six semaines, d’explorer ces maladies. A chaque épisode, une pathologie, un témoignage, et le regard médical. Marie Vancutsem et Jonathan Rémy se sont rendus à la clinique de la Forêt de Soignes, à l’hôpital psychiatrique de jour. Pour ce premier épisode, on parle de la bipolarité, avec une patiente venue sur place spécialement pour nous rencontrer.