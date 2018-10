C'esdt presque sérieux - 10/10/2018

LL'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Presque sérieusement avec WALID et Raoul REYERS en ce mercredi pour servir l'actu à leur sauce : Fred Jannin, Paul Mosseray et Michaël Albas. Avec bien sûr une presque star du jour, un 'qui a dit' des plus équivoques et un journal des mauvaises nouvelles... quel programme mes amis Mais aussi un invité Vincent Taloche pour le VOO Rire Sans oublier le fameux plan langues afin de gagner le tome 12 de la série « La vie compliquée de Léa Olivier » (éd. Kennes)