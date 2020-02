Le Mug - Invité 2 : Une exposition à découvrir au Musée royal de Mariemont sur Auvio

Le Musée royal de Mariemont présente en 2020 une exposition explorant le thème des recadrages espaces-temps dans l’art intitulée "Bye Bye Future! L'art de voyager dans le temps". Littérature, cinéma, art contemporain, fan art des cultures pop et de science-fiction ... sont autant de mondes créatifs qui amènent le visiteur à (re)vivre non pas un mais des retours vers le futur ! Elle est à découvrir jusqu'au 25 mai 2020. On en parle avec le commissaire d’exposition, Sofiane Laghouati.