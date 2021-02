Le Mug - invité 2 : "Si les dieux incendiaient le monde" le roman d'Emmanuelle Dourson sur Auvio

Du 18 février au 3 mars, Laurent Dehossay nous présente les 10 premiers romans sélectionnés pour le Prix Première 2021, dans Le Mug, entre 9h et 10h et sur RTBF Auvio. Pour sa 15e édition, le Prix Première 2021 sera décerné au sein de la RTBF, dans une émission spéciale présentée par Laurent Dehossay, le jeudi 4 mars entre 13h15 et 14h. Ce prix, annuel, récompense un premier roman francophone. Ce jeudi, on découvre Emmanuelle Dourson pour son roman intitulé "Si les dieux incendiaient le monde" paru aux éditions Grasset.