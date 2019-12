Le Mug - Invité 2 : Un guide de développement très personnel pour surmonter l'échec... avec humour ! sur Auvio

Grâce à sa méthode infaillible en trois clefs, accédez à la zénitude. Apprenez à accepter vos échecs et slalomez entre Christophe Colomb, Donald Trump et Emmanuel Macron le long d'un parcours initiatique vous menant d'un pas conquérant vers la réussite personnelle. Bruno Coppens nous entraîne à sa suite dans un tourbillon de jeux de mots et d'expressions qui laissent les zygomatiques fatigués et heureux...