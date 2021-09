L'Histoire continue : Britney Spears, de la gloire d’une adolescente au procès

Britney Spears est un véritable monument de la pop culture. Souvent classée au rayon des futilités, son histoire en dit pourtant long sur l’évolution de l’industrie musicale, voire de la société. De la petite princesse de la pop à la femme déchue de presque tous ses droits, en passant par l’adolescente hypersexualisée, la cible ultime des paparazzis et les difficultés psychiatriques, toutes les étapes de sa vie ont été étalées dans la presse people. Aujourd’hui, Britney Spears revendique ses droits. Et il semble que le monde soit enfin prêt à l’écouter . Invité : Sébastien Ministru Présentation : Hélène Maquet et Bertrand Henne Réalisation : Jonathan Remy