La 3e édition du festival « BRIDGES. East of West Film Days » se déroulera au Palais des Beaux-Arts, du 22 au 26 janvier 2020 ! Comme chaque année, le festival braque ses projecteurs sur les œuvres cinématographiques en provenance d’États à la lisère orientale de l’Europe. On en parle avec Juliette Duret la responsable du département BOZAR CINEMA de BOZAR et programmatrice du Bridges.